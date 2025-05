O Lago dos Cisnes volta ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Desde a primeira montagem no palco do Municipal, em 1959 - hoje considerada histórica -, a obra encanta gerações. Em 2024, o sucesso retumbante da reapresentação foi tamanho que o espetáculo ganhou projeção em um telão na Avenida Treze de Maio, em sessão aberta ao público. Agora, esse retorno reafirma o lugar de O Lago dos Cisnes como uma das peças mais emblemáticas do repertório clássico mundial.

Sob regência de Javier Logioia Orbe, a produção atual tem assinatura de Hélio Bejani e Jorge Texeira, baseada na versão original de Marius Petipa e Lev Ivanov, com direção geral de Bejani. Patrocinada pela Petrobras, esta nova série de récitas marca também a estreia no palco do Municipal de três nomes de peso: Mayara Magri, Victor Caixeta e Paulo Vitor Rodrigues — todos emocionados com a conquista.

Paulo Vitor, que já interpretou o balé nos Estados Unidos, com o Joffrey Ballet, e também em São Paulo, agora viverá o príncipe Siegfried ao lado de um dos grandes talentos locais, a bailarina Marcella Borges. Ele não esconde a empolgação: "Estou realizando um sonho. É uma enorme realização para qualquer bailarino brasileiro dançar no maior teatro do Brasil", disse ele, ainda nos bastidores do último ensaio antes da estreia.

Já para Mayara Magri e Victor Caixeta, que vieram da Europa direto para os ensaios, o desafio foi aprender tudo em menos de uma semana — inclusive dançando juntos, ainda que já tivessem feito parceria anteriormente. "Essa é a sexta versão que danço do Lago", brinca Victor. "Eu escuto a música e meu corpo lembra de outra coisa", ri, agradecendo a paciência da ensaiadora que os guiou nos ajustes em tempo recorde.

Os ingressos para as récitas estão esgotados, mas o público poderá assistir gratuitamente à apresentação nos dias 16 e 17 de maio, por meio de um telão instalado no Boulevard da Avenida Treze de Maio. Serão distribuídas 150 senhas por dia, uma hora antes da sessão. É a chance ideal de vivenciar a magia do balé mesmo fora dos salões dourados do teatro.

Ao todo, serão dez apresentações abertas ao público (14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24 de maio) e uma sessão especial para o Projeto Escola, no dia 25. No elenco principal, além dos convidados internacionais, estão nomes como Juliana Valadão, Cícero Gomes, Manuela Roçado, Marcella Borges e Rodrigo Hermesmeyer, em um revezamento de protagonistas que promete novas nuances a cada noite.