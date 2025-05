Fernanda Torres e Walter Salles são eleitos Personalidades do Ano

Com o intuito de reconhecer os nomes que mais se destacaram em suas áreas de atuação ao longo do ano de 2024, o Prêmio Faz Diferença anuncia os vencedores de sua 22ª edição. Promovida e realizada pelo jornal O GLOBO, a cerimônia de premiação, no Rio de Janeiro, contará com a presença das figuras homenageadas da ciência, economia, música, TV, educação e outros segmentos, destacando suas contribuições significativas para o Brasil.

Walter Salles e Fernanda Torres Imagem: Reprodução

São, ao todo, 14 categorias com premiados escolhidos por jornalistas do veículo, vencedores anteriores e também por voto popular. Já a Personalidade do ano é eleita por um júri especial formado por jornalistas da casa e representante da Firjan. Em 2024, os escolhidos foram a atriz Fernanda Torres e o cineasta Walter Salles, dois nomes de grande relevância para a cultura nacional, que recentemente trouxeram o primeiro Oscar de 'Melhor Filme Internacional' para o Brasil, com o filme 'Ainda Estou Aqui'.