Banda Nenhum de Nós celebra 38 anos de carreira em São Paulo

O quarteto sobe ao palco com formação composta por Thedy Corrêa (voz), Carlos Stein e Veco Marques (guitarras), Sady Homrich (bateria) e Estevão Camargo (baixo). O setlist inclui hits como "Amanhã ou Depois", "Eu Caminhava", "Eu Não Entendo", "Você Vai Lembrar de Mim", "Sobre o Tempo", "Paz e Amor", entre outras canções que marcaram a história do Nenhum de Nós.

Além das apresentações na capital paulista, a turnê "Translúcido" também passará por diversas cidades brasileiras, levando o novo espetáculo a diferentes regiões do país. Entre os destinos confirmados estão Passo Fundo, Tramandaí, Canoas, Pelotas, Arroio do Sal e Santa Maria, no Rio Grande do Sul; Morro da Fumaça, Blumenau e Criciúma, em Santa Catarina; Londrina, Maringá, Toledo e Francisco Beltrão, no Paraná; São José do Rio Preto, também em São Paulo; além de Contagem, em Minas Gerais, e Brasília, no Distrito Federal.

SERVIÇO:

Nenhum de Nós - Show "Translúcido"

Datas: 12 e 13 de junho de 2024

Horário: 20h

Local: Teatro B32 - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732 - Itaim Bibi - São Paulo/SP

Ingressos: Site Teatro B32