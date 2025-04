O-1 Aprovado! E Agora? Seu Guia para Conseguir o Green Card EB-1A

Obter a residência permanente nos EUA pelo EB-1A envolve dois passos: 1) obter a aprovação da petição de imigração EB-1A (Formulário I-140) e 2) ajustar o status para residente permanente ou optar pelo processamento consular.

Embora as categorias O-1 e EB-1A tenham semelhanças, o padrão exigido para o EB-1A é significativamente mais alto. Muitos titulares do O-1 subestimam as evidências adicionais necessárias para se qualificar para a residência permanente. A boa notícia é que, com uma abordagem proativa e estratégica, você pode aumentar bastante suas chances de sucesso.

Imagem: Reprodução

Entendendo a Diferença Entre O-1 e EB-1A

Ambos os vistos O-1 e EB-1A são para pessoas com habilidade extraordinária, mas têm propósitos diferentes: o O-1 é um visto de trabalho temporário, permitindo que você trabalhe nos EUA para um empregador ou projeto específico, com uma petição apresentada por um patrocinador nos EUA.

O EB-1A é um visto imigratório, o que significa que é o primeiro passo para a residência permanente (green card). Seus critérios são mais rigorosos, exigindo não apenas habilidade extraordinária, mas também comprovação de reconhecimento contínuo e impacto duradouro na sua área.