Ao renunciarem aos seus cargos de patronos, Harry e Seeiso deixam claro que a situação na Sentebale havia se tornado insustentável. Eles expressaram um lamento pelo impacto negativo que isso teve na ONG, mas também deixaram claro que estavam tomando essa decisão para proteger a missão da organização, afastando-se da liderança que, segundo eles, estava comprometendo a eficácia e a imagem da instituição. "O relacionamento entre os curadores da instituição de caridade e a presidente do conselho quebrou irreparavelmente, criando uma situação insustentável", disseram os dois em uma declaração conjunta. "Esses curadores agiram no melhor interesse da instituição de caridade ao pedir que a presidente renunciasse, mantendo o bem-estar da equipe em mente. Por sua vez, ela processou a instituição de caridade para permanecer nesta posição voluntária, ressaltando ainda mais o relacionamento rompido. Compartilharemos todas as nossas preocupações com a Comissão de Caridade sobre como isso aconteceu," eles avisam.

A Narrativa Prevalente: Uma Crítica Recorrente

Desde que Harry e Meghan decidiram se afastar das funções reais, a mídia tem procurado frequentemente retratar o casal sob uma luz negativa. Eles são constantemente acusados de quererem se livrar das responsabilidades reais enquanto desfrutam dos benefícios da fama e do privilégio. Cada passo dado por Harry e Meghan é analisado minuciosamente, e qualquer desacordo ou erro se torna combustível para alimentar uma narrativa mais ampla sobre seu comportamento.

No caso da Sentebale, as acusações de que o casal prejudicou suas finanças seguem esse padrão de críticas. A alegação de que a saída de Harry e Meghan da Família Real teve um impacto negativo nas operações da ONG se encaixa perfeitamente na narrativa já existente sobre eles: figuras que se afastam de seus deveres e que não são confiáveis. Essa facilidade em aceitar tais acusações contra o casal é, em parte, um reflexo da polarização pública e da tendência da mídia de reforçar uma visão já negativa sobre Harry e Meghan.

Um dos fatos associados às usuais críticas está a menção de Chandauka de que sua relação com Harry desandou há mais ou menos um ano, ou seja, no evento de caridade de um jogo de polo que entrou na série da Netflix, Polo, no qual Harry participou para arrecadar fundos para a ONG. Na cerimônia de entrega de troféus (que ficou de fora da série), houve um constrangimento explorado pelos opositores de Meghan nas redes sociais: ela parece interferir no momento que Chandauka vai entregar o prêmio a Harry, forçando-o a mudar de posição e ficar afastado do príncipe. Foi um segundo que até hoje circula na Internet como exemplo da interferência de Meghan tanto para "aparecer" como "mandar no marido e nas pessoas que o cercam."

Interpretar imagens sem áudio ou contexto faz parte do esporte dos críticos do casal, mas as declarações de Chandauka de que ela se recusou a defender Meghan quando foi solicitada pessoalmente por Harry para isso "validam" os que sempre apontaram para a cena como comprovante do comportamento da duquesa. Segundo Chandauka, desde então, tudo piorou e chegaram à ruptura atual. Com essas imagens e essa declaração, há força para que acreditem nela quando ela alega que as acusações atuais contra sua gestão fazem parte de uma campanha articulada por Harry e Meghan para desacreditá-la e afastá-la, sendo vítima de misoginoir (misoginia e racismo) em sua mais pura forma.