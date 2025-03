São Paulo recebe jantar imersivo inspirado no universo do cinema

As artes da gastronomia e do cinema prometem se convergir em um evento único no Grotta Cucina, restaurante italiano localizado nos Jardins, em São Paulo. Com seis tempos, o jantar imersivo será inspirado em grandes clássicos da sétima arte e cada prato contará uma história diferente.

Grotta Cucina Imagem: Rodolfo Regini/Divulgação

O Sensorium: Cinema acontecerá em 9 de abril, quarta-feira, das 19h30 às 22h30. As vagas são limitadas (apenas 30 lugares) e é recomendado chegar com 30 minutos de antecedência. O jantar sequencial conta com pratos servidos de forma contínua e harmonizada com vinhos da La Grande Bellezza.