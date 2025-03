Sky Hall Garden Bar convida para jantar a oito mãos e oito passos

Aperitivos

- Tartelette de steak tartare de Wagyu, creme de queijo de cabra da serra catarinense, gel de echalote e castanha do Pará;

- Ballotine de robalo em pele de frango, creme de alcachofras, noissette de ciriguela e espuma de capim-limão.



Entradas

- Ostra no vapor de cachaça, tomate cereja, Physalis, Consommé de tomate defumado, erva-baleeira e flores;

- Marubini de língua de Wagyu, Glacê de cebola com gochujang, picles de quiabo.



Pratos principais

- Arroz caldoso de carabineiro, emulsão de kinkan e cambuci fermentada, ovas de mujjol, brotos de coentro;

- Mollejas grelhadas, guisado de fregula e tutano, mousseline de porcini, crocante de mandioca com roti de cordeiro e Jerez.



Sobremesas

- Struvah crocante de maçã e pimenta espelette, sorvete de Koji.

- Bolo cremoso de fubá com castanha do caju fermentada, caramelo de soro de leite, crumble de café e tuille de nibs de cacau.



SERVIÇO

Endereço: Rua Haddock Lobo, 1327, Jardim Paulista

Telefone: (11) 3061-3865