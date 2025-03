Ana Isabela Godinho estrela longa-metragem "Levanta Regiane" na TV Globo

"Muitas pessoas não acreditam, mas como mulher preta, ocupar espaços de protagonismo é muito difícil ainda. O caminho para a inclusão e o reconhecimento das mulheres pretas em posições de protagonismo ainda é repleto de obstáculos, muitos dos quais são invisíveis ou minimizados pela sociedade. É preciso entender que, ao ocupar esses espaços, não estamos apenas abrindo portas para nós mesmas, mas também para outras mulheres pretas que, ao verem o nosso exemplo, se sentem inspiradas e acreditam que é possível. Nosso protagonismo, portanto, tem um caráter coletivo, de construção e transformação, pois ele representa a luta pela visibilidade e pelo respeito que, muitas vezes, nos são negados. As barreiras são muitas, mas nossa força é maior, e a busca pela equidade é uma missão que não pode ser ignorada", declara Ana.

A atriz também fala sobre o desafio de viver sua primeira protagonista em um longa - metragem produzido pela Assuntar Filmes e Tv Globo. "É uma grande responsabilidade, e confesso que sinto aquele friozinho na barriga. Todo ator ou atriz sonha em interpretar um protagonista, e comigo não foi diferente. Senti uma emoção intensa e fiquei profundamente agradecida a Deus pela oportunidade. Além de ser minha primeira protagonista, o filme foi gravado no meu estado e conta a história de um pit dog, algo que eu amo de paixão. Veja só essa conexão. Modéstia à parte, tinha que ser eu! Me sinto honrada por dar vida a essa personagem. A Regiane é uma mulher de muita força, garra e coragem. Ela enfrenta os desafios de cabeça erguida e com fé em Deus.

O audiovisual goiano tem conquistado cada vez mais espaço no mercado. A equipe do filme foi incrível. Fui muito bem recebida e acolhida por todos. A nossa produtora de elenco, Yasmin Matos, foi maravilhosa e super acolhedora, e a nossa diretora, Milena Ribeiro, também foi sensacional. Cada um desempenhou um papel essencial para a realização do filme. Destacar as pessoas que fazem o audiovisual de Goiás é valorizar o talento, a criatividade e o esforço de profissionais que, com dedicação e paixão, constroem a identidade cultural do nosso estado. É reconhecer e celebrar o impacto dessas pessoas na formação do cenário artístico e na projeção de Goiás, tanto no Brasil quanto no mundo", celebra Ana.