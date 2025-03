Moncler Grenoble: o que o desfile em Courchevel revela sobre a marca?

Por: Tamara Lorenzoni

A Moncler escolheu um dos destinos de esqui mais exclusivos do mundo para apresentar sua coleção Grenoble Fall/Winter 2025: Courchevel. O evento foi um statement estratégico sobre o posicionamento da marca no mercado de luxo de alto desempenho. Foram apresentados 140 looks em um evento exclusivo para cerca de 400 convidados no Courchevel Altiport, o aeroporto mais alto da Europa, situado a impressionantes 2.008 metros de altitude.

Com a temática "altitude como atitude", a marca preparou um takeover imersivo nas montanhas de Courchevel, reforçando sua conexão com suas origens alpinas e sua essência de performance. O desfile contou com orquestra, teleféricos e até uma tempestade de neve para criar uma experiência memorável.