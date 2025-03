Lollapalooza 2025 terá apresentações especiais entre os shows principais

Além das atrações principais, o festival contará com o Samsung Galaxy Sessions, um espaço dedicado a apresentações de artistas e DJs durante os intervalos dos shows do Palco Samsung Galaxy. A programação inclui nomes como Heavy Love, Javali e Discopédia, além de performances de Lamparina, MC Tha, DJ Marky, Luísa Viscardi, Leo Ruas e Dre Guazzelli.

O espaço interativo da Samsung oferecerá experiências voltadas para fotografia e inteligência artificial. Visitantes poderão testar as câmeras do Galaxy S25 Ultra, explorar recursos como o Criador de Figurinhas e o Studio Retrato, além de capturar imagens panorâmicas da roda-gigante instalada no local.

As apresentações do Samsung Galaxy Sessions são gratuitas, mas sujeitas à lotação do espaço.

Confira a programação:

Sexta, 28 de março

17h: MC Tha