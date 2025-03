Caroline Dallarosa lança livro que mistura mistério e romance

"Foi um processo muito diferente de tudo o que já fiz. Quando estou atuando, interpreto um roteiro que já está pronto, mas, ao escrever, a criação é do zero. Comecei com apenas uns fragmentos, mas, aos poucos, as peças foram se encaixando e percebi que cada página traz um pouco de sentimentos muito familiares a muita gente, mas misturados com uma boa dose de fantasia, se não tivesse componentes lúdicos, não seria eu! rs A ficção, às vezes, revela verdades que nem sabíamos que carregávamos! Espero que os leitores sintam essa conexão com a história, porque coloquei muito amor nesse livro"], compartilha a atriz.

Na trama, acompanhamos Anne, uma jovem que vê sua rotina mudar quando começa a receber cartas de um remetente desconhecido. Enquanto busca respostas, ela também precisa lidar com decisões importantes em sua vida: "A Anne também foi tomando forma de um jeito inesperado. Eu achava que sabia para onde a história iria, mas ela mesma me surpreendeu. Mais do que o mistério das cartas, o que me interessava era mostrar como cada escolha que fazemos molda quem somos. A vida não para para esperarmos todas as respostas"], comenta.

Empolgada com essa nova fase, Caroline já pensa grande e sonha em ver "De Coração" ganhando vida fora das páginas. E esse espírito ousado não é novidade: desde que decidiu seguir carreira artística, a atriz percorreu mais de 1.000 km para correr atrás de seu sonho, quando saiu de Campo Largo rumo ao Rio de Janeiro para fazer um teste. Agora, ela vislumbra a possibilidade de seu primeiro livro se transformar em filme ou série: "Seria incrível ver essa história ganhando um novo formato. Quem sabe no futuro?"], conclui com expectativa.