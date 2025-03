Biodiversité celebra 16 anos com evento no Palácio dos Cedros

A sofisticação encontrou a ciência no evento que marcou os 16 anos da Biodiversité, uma das marcas mais inovadoras do mercado de nutricosméticos e dermocosméticos do Brasil. A celebração, batizada de Château Magnifique, aconteceu no Palácio dos Cedros, em São Paulo, e reuniu grandes nomes em uma programação intensa e repleta de conhecimento, inovação e experiências sensoriais.

Com ativações especiais, desfiles e experiências sensoriais, o Château Magnifique consolidou-se como um marco na história da marca - unindo ciência, beleza e elegância em uma celebração à altura da trajetória da Biodiversité.