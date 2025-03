Wine & Jazz Sessions: a harmonia entre música, vinho e gastronomia

Nos dias 12 e 13 de abril, o Alto das Nações, em São Paulo, recebe a nova edição do Wine & Jazz Sessions, promovido pela Caramelo Cultural em parceria com o Paseo Alto das Nações. O festival convida famílias e amigos para um encontro rodeado de restaurantes e vinícolas renomadas, ao som de nomes como Vanessa Jackson e Derico. Além de reunir diversos empórios artesanais e contar com espaço kids e área pet.

Imagem: Reprodução

Durante dois dias, o festival será dedicado à boa música e gastronomia. No palco principal, as atrações transitam entre jazz, soul e blues, com destaque para Vanessa Jackson e Derico, saxofonista do sexteto do Jô, que se apresenta pela primeira vez no evento. Ao todo, nove atrações musicais se revezam, oferecendo uma trilha sonora perfeita para cada momento.