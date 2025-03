Dinner in the Sky 2025 chega ao Parque Villa Lobos

O evento oferece opções de subidas como brunch, almoço, coquetel, sunset e jantar. O brunch conta com sua subida pontualmente às 10:00 da manhã e inclui pães, frios, um prato principal e uma sobremesa, além das bebidas como suco, champanhe, café, cerveja e não alcoólicos. A subida dura em torno de 40 minutos e pode ser adquirida a partir de R$400,00.

Dinner in the Sky Imagem: Divulgação

Para aqueles que preferem o almoço, é possível escolher dois horários e ambos com 50 minutos de duração, a primeira subida às 12:00 e a outra às 14:00. Nesta opção você terá direito a um menu exclusivo de 3 tempos com entrada, prato principal e sobremesa. Para harmonizar com o menu, é servido vinho, espumante, cervejas e bebidas não alcoólicas. O ingresso está disponível a partir de R$500,00 no site.

Em seguida, a opção é o coquetel e o sunset, que dura em torno de 40 e 55 minutos, respectivamente, e conta com finger foods, sobremesas e bebidas à vontade. Se você optar por um menu mais completo, o jantar é a opção ideal. Neste caso, o menu conta com 4 tempos e pode ser adquirido a partir de R$640,00. Todos os ingressos podem ser adquiridos através do site oficial www.dinnerinthesky.com.br.

A temporada 2025 do Dinner in the Sky São Paulo acontecerá do dia 02 de abril a 27 de julho de 2025, será assinada pelo chef Victor Giacon, que já liderou diversos restaurantes pelo mundo. Ao longo dos anos, a cozinha do Dinner in the Sky já foi comandada por nomes como: Guga Rocha, Thomas Troisgros, Oscar Bosch, Felipe Schaedler, Renato Machado e Lara Carolina.

O menu é surpresa e o chef só o apresenta quando a mesa sobe a 50 metros de altura, mas se caso você tiver algum tipo de restrição alimentar é possível informar chegando ao evento.