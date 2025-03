Coca-Cola realiza Pocket Show do Jão pré Lollapalooza

Jão Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação

Em um photo-opp, os fãs puderam recriar as famosas capas dos álbuns do cantor e registrá-las em fotos digitais baixadas via QR Code. E, para refrescar o público, dois bares decorados com a temática tecnológica do Coke Studio foram disponibilizados durante o evento. Os convidados ainda participaram de uma divertida roleta no formato de estrela, inspirada no universo do álbum "Super". Os prêmios exclusivos incluiam chapéus de cowboy, leques, cordões de celular e patches personalizados.