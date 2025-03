Sérgio Mallandro retorna com o show Os Perrengues do Malandro

No palco, Mallandro compartilha situações do cotidiano e experiências marcantes, indo além do clássico "Glu Glu" e "Yeh Yeh". O espetáculo promete boas risadas com seu estilo característico.

SERVIÇO

Sérgio Mallandro em Os Perrengues do Malandro

Data: 12 de abril (sábado), às 21h

Local: Teatro J. Safra

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 - Barra Funda, São Paulo - SP

Ingressos: Eventim