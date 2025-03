Príncipe Harry e Meghan Markle podem fazer documentário sobre Lady Di

De acordo com os tabloides ingleses, a ideia é que Harry seja o coprodutor executivo, além de narrar e apresentar a série, possivelmente sem a participação de Meghan Markle. A proposta tem sido bem recebida pela plataforma de streaming, especialmente porque poderia sinalizar a renovação da parceria com o casal, que assinou um contrato de US$ 100 milhões com a Netflix em 2020. Este novo projeto seria uma excelente forma de manter a relevância de Harry e Meghan na mídia, enquanto homenageiam Diana de uma forma pessoal e única.

Esse não seria o primeiro documentário sobre o legado de Diana endossado por Harry. Em 2017, ele e seu irmão, o Príncipe William, participaram do documentário "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy", para marcar os 20 anos da morte da princesa. O documentário foi importante, pois trouxe ao público uma visão mais íntima da vida de Diana, incluindo gravações raras feitas por ela mesma. O trabalho foi amplamente aclamado por mostrar a vulnerabilidade de Diana e os desafios que ela enfrentou dentro da monarquia.

No entanto, a relação entre os irmãos mudou drasticamente desde então. A saída de Harry da família real em 2020 e as tensões subsequentes, especialmente após a polêmica entrevista de Harry e Meghan com Oprah Winfrey em 2021, ampliaram o distanciamento entre ele e o restante da família. Durante a entrevista, questões como acusações de racismo e negligência por parte de membros da família real foram levantadas, o que só intensificou a divisão, principalmente entre Harry e William.

Com esse novo documentário, surgem questionamentos interessantes. Será que a série sobre Diana poderia ser uma tentativa de reconciliação entre os irmãos? A proposta de homenagear sua mãe pode ser uma oportunidade de cura, permitindo que Harry e William revisitem momentos importantes de Diana e compartilhem sua memória com o mundo. Porém, até onde sabemos, os dois não se falam desde 2023, quando a biografia de Harry, Spare, foi lançada.

Outro ponto delicado é o que Harry insinuou em seu livro sobre a morte de Diana. Ele sugeriu ter dúvidas sobre as circunstâncias do acidente que tirou a vida de sua mãe, um tema extremamente sensível, especialmente considerando o atual rompimento com sua família. A mera especulação sobre este assunto reabriu antigas discussões sobre os limites da privacidade da família real, algo que tem sido recorrente desde que Harry e Meghan se distanciaram de suas funções reais.

Vale ressaltar que, até o momento, não houve confirmação oficial de Harry, Meghan ou da Netflix sobre o projeto. As informações que circulam vêm de fontes anônimas, o que significa que ainda estamos no campo da especulação. No entanto, a grande pergunta persiste: seria esse documentário um passo para a reconciliação entre Harry e William, ou será mais um capítulo de distância entre eles?