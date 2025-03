Mostras de cinema gratuitas comemoram 100 anos de clássicos do cinema

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia, realiza duas mostras de cinema gratuitas nas salas de cinema do Centro Cultural São Paulo (CCSP) e na Biblioteca Pública Municipal Mário de Andrade, com uma curadoria de filmes que completam centenário em 2025 e outros que tenham contribuído diretamente na história do cinema mundial. Com 14 filmes selecionados, com a maioria sendo exibido em 16mm, a mostra do CCSP começa a partir de terça-feira (25) e vai até 2 de abril. Enquanto a mostra da Biblioteca Mário de Andrade estreia na quarta-feira (26) e finaliza no sábado (29), com programações e sessões diferenciadas. Para ambas, a retirada dos ingressos acontece presencialmente nas bilheterias dos equipamentos, a partir de 1h antes do início do filme. Os ingressos estão sujeitos a lotação.

Foto do filme "A Mulher na Lua", em cartaz na mostra de cinema do CCSP. Imagem: Reprodução

Veja o cronograma completo abaixo. A programação completa dos equipamentos culturais municipais administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa está disponível nas redes sociais e no site.