'Licença para Enlouquecer' é premiado em festival internacional

O filme "Licença para Enlouquecer", primeiro longa-metragem produzido e roteirizado por Mônica Carvalho, conquistou o prêmio de Melhor Filme de Longa-Metragem no Art Film Award International Festival. A comédia, lançada no ano passado e dirigida por HSU Hein, conta com um elenco estelar, incluindo a própria Mônica Carvalho, ao lado de Danielle Winits e Michele Muniz e sua atual sócia Jeniffer Setti em um dos papéis de destaque.

Imagem: Reprodução

"Estou profundamente feliz e emocionada com essa conquista. Ver o nosso trabalho ser reconhecido internacionalmente é uma honra imensa. Agradeço a toda a equipe envolvida, ao elenco incrível e a todos que acreditaram nesse projeto desde o início.", diz Mônica Carvalho.