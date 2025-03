Faltam 3 dias: tudo o que você precisa saber para aproveitar o Lollapalooza

Aplicativo oficial

Disponível para iOS e Android, a plataforma serve como um guia do festival. Muito utilizada, a opção de montar a própria grade de shows transforma a experiência coletiva em individual. Cada fã constrói seu line-up como quiser, escolhendo entre mais de 71 atrações. Essa não é a única funcionalidade do aplicativo, que também traz um mapa interativo e informações sobre alimentação, bebidas, ativações de marcas, transporte, acessibilidade, guarda-volumes e a possibilidade de adquirir a FOTOP, a melhor forma de garantir fotos profissionais no Lollapalooza Brasil 2025.

Fotos profissionais

Novidade desta edição, o público que quiser fotos profissionais ainda pode fechar um pacote promocional para compra do Fotopass. Nos dias do festival, centenas de fotógrafos profissionais espalhados pelo Autódromo farão cliques incríveis do público. Todas as fotos serão disponibilizadas na plataforma www.lollapaloozabrasil.fotop.com ou no aplicativo do festival.

Para receber as fotos, basta selecionar o dia que vai curtir o festival no site lollapaloozabrasil.fotop.com - as imagens chegarão direto no celular através do app da Fotop, durante ou após o evento.

Transporte 24h

Para garantir a melhor experiência de transporte, o festival conta com parceria da ViaMobilidade, ViaQuatro, CPTM e Metrô, oferecendo funcionamento 24 horas de todas as linhas durante os dias de evento. A Linha 9-Esmeralda será a rota oficial para chegar ao Autódromo, com embarque e desembarque normal até meia-noite. Após esse horário, o embarque de volta será feito exclusivamente na Estação Autódromo, com integração garantida para as demais linhas da rede. Há também a opção do Trem Expresso ViaMobilidade, que parte da Estação Pinheiros e chega à Estação Autódromo em cerca de 30 minutos, ao custo de R$ 30 (ida e volta).



Para quem busca ainda mais comodidade, o Lolla Transfer é o ônibus executivo oficial que sai de nove pontos diferentes, incluindo localidades como Santo André, Campinas e São Bernardo, deixando o público dentro do Autódromo. Já o Lolla Express, serviço de ônibus urbano comum, possui três pontos de embarque na cidade e desembarque em frente ao portão de entrada do festival. Vale lembrar que as vias ao redor do Autódromo de Interlagos estarão bloqueadas para veículos não identificados, o que inclui aplicativos de transporte e táxis, tornando as opções de trem, metrô ou ônibus oficiais mais recomendados.

Novo sistema cashless

Utilizado anteriormente junto às pulseiras de entrada do Lollapalooza Brasil, o sistema de pagamento do festival passou por mudanças com a adoção dos ingressos digitais. Agora, com mais praticidade, o New Cashless não exige recargas ou intermediários entre a compra e o cartão. Com opções de pagamento por aproximação, inserção, débito ou crédito, o tempo gasto comprando será menor. Já quem optar por dinheiro ou Pix precisará realizar uma rápida transferência para um cartão cashless nos pontos distribuídos pelo Autódromo.

Público pode garantir seu ingresso comprando pelo site da Ticketmaster ou presencialmente na bilheteria no Shopping Ibirapuera

Lolla Day: Dá acesso a um dia do festival (sexta, sábado ou domingo), a definir de acordo com a escolha no momento da compra.