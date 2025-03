Lara Suleiman traz autenticidade como Janis em "Meninas Malvadas"

Na adaptação brasileira do sucesso da Broadway, Lara se apropria da personagem icônica, mas acrescenta suas próprias nuances, resultado de uma cuidadosa construção emocional e vocal. "A Janis é uma garota de 17 anos, prestes a concluir o ensino médio. Eu, com 25, consigo ver nas situações que ela vive um reflexo dos meus próprios anos de colégio. Temos muitas semelhanças, tanto na personalidade quanto nas experiências, mas também algumas diferenças, principalmente nas escolhas vingativas que ela faz no primeiro ato da peça — algo com o qual, definitivamente, eu lidaria de outra forma", destaca.

Com uma carreira consolidada, Lara já brilhou em produções marcantes do teatro musical. Aos 17 anos, integrou o elenco de "Les Misérables" (2017) como cover de Éponine, e desde então acumulou papéis de destaque, como alternante de Lydia Deetz em "Beetlejuice", cover de Wandinha Addams em "A Família Addams" e Lydia Hillard em "Uma Babá Quase Perfeita". Também participou de "Bonnie & Clyde", "A Noviça Rebelde" e "Tick, Tick... Boom!".

Além de seu sucesso nos palcos, Lara tem se destacado na dublagem. Sua jornada nessa área começou em 2018 e inclui personagens icônicos como a Princesa Jasmine no live-action de "Aladdin" (2019), Luisa Madrigal em "Encanto" (2022), Matangi em "Moana 2" (2024), Horse na série "O Mundo dos Centauros" da Netflix e Jentorra em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" (2023). "Cada personagem que tenho a oportunidade de interpretar me ensina muito sobre as diferenças entre as pessoas e as milhões de camadas que compõem o ser humano", reflete Lara.

No musical "Meninas Malvadas", a atriz se destaca em cenas e canções carregadas de emoção e atitude. Um dos momentos mais marcantes é o solo "I'd Rather Be Me", que, segundo ela, ressoa com sua própria trajetória pessoal. "É uma música que fala sobre aprender a partir dos próprios erros e sobre se libertar de situações que já não nos pertencem mais. Representa um momento de amadurecimento da Janis, no qual vejo uma forte semelhança com a minha própria jornada", afirma.

A interpretação de Lara também explora a evolução da Janis ao longo da história, trazendo à tona camadas de vulnerabilidade e amadurecimento que ampliam a conexão com o público. "Ela enfrenta duas vezes a mesma situação de 'traição' dentro de uma amizade. Na primeira vez, escolhe lidar de maneira vingativa, mas, na segunda, percebe que isso não vale a pena e decide se afastar, assumindo que não precisa se encaixar em nenhum grupo, desde que continue sendo verdadeira consigo mesma", explica a atriz.

Com seu novo momento profissional, Lara Suleiman reforça sua posição como uma artista que alia técnica, emoção e entrega, e dona de uma trajetória nos palcos e telas marcada pela dedicação ao ofício e capacidade de explorar novas possibilidades dentro e fora dos palcos. "Meninas Malvadas - O Musical" está em cartaz no Teatro Santander, em São Paulo, com sessões de quinta a domingo até 27 de abril.