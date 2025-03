Biografia de Luis Ricardo resgata trajetória do artista

Com mais de quatro décadas de carreira, o apresentador tem sua história intimamente ligada ao SBT: estreou na emissora no mesmo ano de sua criação e tornou-se parte essencial da programação. No canal, passou por atrações que conquistaram sucesso de público, incluindo Domingo no Parque, no qual se destacou como um dos intérpretes mais conhecidos do Bozo, Show de Calouros, Viva a Noite, Qual é a Música?, Tentação, Gol Show e, mais recentemente, os sorteios da Tele Sena e o Roda a Roda Jequiti.

Ao longo das páginas, Luis Ricardo compartilha o impacto de Silvio Santos em sua vida, figura que respeitava como pai. Ele narra episódios como o conselho que o motivou a deixar as distrações como cantor de lado para focar na carreira na TV e fala da honra e dos desafios de substituir o "patrão" em momentos de ausência. Sua conexão com o maior comunicador do Brasil é um dos pontos altos da narrativa.

O livro conta os bastidores de momentos marcantes, como o acidente ao vivo no Programa do Ratinho, em 2014, que quase lhe custou a vida, e a parceria com a empresária Marlene Mattos na rápida passagem pela TV Globo. Os leitores acessam ainda as reflexões de Luiz sobre as inseguranças geradas por dar ouvidos a comentários negativos, o desejo constante de ter seu próprio programa e a avaliação sobre a nova geração de apresentadores que já não experimenta mais a magia e os perrengues da TV ao vivo.