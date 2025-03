Lar Sírio Pró-Infância promove 2ª Exposição de Carros Clássicos

Por: Flávia Viana

O Lar Sírio Pró-Infância, uma instituição dedicada à assistência social para crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade, anuncia a 2ª Exposição de Carros Clássicos, uma celebração do antigomobilismo mundial em prol de uma causa nobre. O evento ocorrerá no dia 5 de abril de 2025, das 10h às 18h, nas instalações do Lar Sírio Pró-Infância, localizado na Rua Serra de Bragança, 1086, no bairro do Tatuapé, em São Paulo.

A Exposição de Carros Clássicos do Lar Sírio surgiu a partir de uma iniciativa do voluntário Luiz Antonio Buozzi, que atuou como responsável pela área de eventos da Volkswagen por mais de 40 anos. Em contato com os membros da Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), surgiu a ideia de realizar uma exposição de carros clássicos como forma de promover a cultura antigomobilista e, ao mesmo tempo, chamar a atenção da comunidade para os projetos realizados pela instituição.