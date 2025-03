Danni Suzuki fala sobre sua jornada entre o cinema, a TV e o ensino

Em um marco histórico, recentemente, ela se tornou a primeira brasileira de ascendência asiática a protagonizar um longa-metragem. "Segredos", que já está disponível no Prime Video e na Apple TV, representa não apenas uma conquista profissional, mas também uma quebra de barreiras.

Papel central na trama, Danni abre portas para uma representatividade fundamental no cinema brasileiro: "Demorou para acontecer, mas que seja o início de muito por vir. E, embora ainda haja muito a ser feito, cada passo importa. Celebrar essa conquista é reconhecer que a representatividade é urgente, mas ao mesmo, torço que, em breve, e cada vez mais, as situações de exceção se tornem uma realidade constante onde diversidade e inclusão existam para quem hoje não tem a mesma oportunidade que eu."

Seus próximos projetos mostram um espectro amplo e profundamente conectado com questões sociais e culturais. Dentre os lançamentos, a série "Capoeiras", que estreia no Disney+, transporta Suzuki para um Brasil de 1971, onde ela vive uma capoeirista em meio a uma narrativa repleta de reflexões sobre resistência e identidade. A capoeira, além de ser o pano de fundo, é um símbolo de superação, algo que Danni conhece bem.

"Sempre tive uma conexão forte com a capoeira. Antes, de um jeito pessoal, porque também lutava; agora, profissionalmente, em frente às câmeras. Poder viver esse papel e dar voz a uma mulher com tantos dilemas que geram identificação foi mais do que um desafio, foi um presente."

Em breve, ela também estrelará "(In)Vulneráveis", produção do E! que retrata o cotidiano de uma equipe de enfermagem no Rio de Janeiro. A produção vai além da medicina, abordando as dificuldades emocionais e estruturais que esses profissionais enfrentam: "É um trabalho que toca no fundo da nossa humanidade. A série não fala apenas sobre a saúde pública, mas sobre o que é ser humano diante de uma realidade dura e desafiadora. Não existe maior sentimento de vulnerabilidade do que conviver com alguma situação em que a saúde esteja em jogo".

À frente do reality show "New Faces", projeto do E! que permite explorar sua expertise como apresentadora e mentora, Danni, que é formada eu Neurociência, também figura entre as 10 palestrantes mais requisitadas do Brasil, segundo levantamento da DMT Palestras, e vem compartilhando seu conhecimento e experiência em todo o país: "Nesse momento estou em Palmas (Tocantins), falar sobre o que aprendi ao longo da vida, inspirar e motivar outras pessoas é algo que realmente me move. Ter a chance de subir no palco do TEDx por quatro vezes foi algo que me fez reafirmar o poder da palavra e da conexão humana".