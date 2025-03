Lola Fanucchi estrela como Adrian em "Rocky - O Musical"

Quando questionada sobre a preparação para interpretar Adrian, Lola revela que, apesar de se inspirar no trabalho de Talia Shire, buscou criar algo único para o palco. "Eu amo esse processo da criação. É um trabalho semelhante a uma colcha de retalhos. Tenho muitas inspirações e busco misturá-las para criar algo interessante e não apenas uma cópia. Claro, olho com muito respeito para a interpretação da Talia, mas também busquei explorar outras referências, já que nossos contextos são completamente distintos", explica Lola. Ela destaca ainda a originalidade da produção brasileira, que é feita em um palco estilo arena, aproximando ainda mais o público da trama. "Nossa produção foge do usual e eu tenho um orgulho imenso do que criamos para o público brasileiro."

O espetáculo, que mistura drama, romance e esportes, apresenta cenas de luta intensas, mas é na relação entre Adrian e Rocky que a trama se desenvolve com força emocional. Lola destaca como a personagem, inicialmente tímida e insegura, vai ganhando força ao longo da história, especialmente à medida que se aproxima de Rocky. "Adrian tem uma dificuldade em lidar com a violência, o que complica sua conexão com Rocky no início. Mas, à medida que o relacionamento deles se desenvolve, ela começa a encontrar um território seguro e amoroso com ele. Acho essencial essa dinâmica", diz Lola, destacando a profundidade da relação dos personagens.

Em relação aos desafios do musical, Lola revela a complexidade de recriar uma obra tão icônica do cinema no palco. "Acho que existe um peso em recriar algo tão icônico. Nossa versão tem uma pegada muito original, bem distinta até da Broadway. Colocamos o protagonismo na criação dos atores, o que traz um desafio e uma linda oportunidade para o elenco", afirma a atriz, que também se empolga com a possibilidade de oferecer uma experiência teatral única ao público. "Estamos entregando algo absolutamente teatral, e isso me empolga muito como atriz."

Adrian, personagem que começa de forma tímida e vulnerável, ganha força ao longo do espetáculo. Para Lola, essa evolução é trabalhada de forma sutil, mas intensa, através do relacionamento da personagem com Rocky. "Adrian vai se modificando aos poucos, descobrindo lados de si mesma que ela não conhecia. Isso transparece na forma como ela se coloca no mundo, na sua postura, na maneira de falar, cantar e gesticular. A evolução é clara, tanto no texto quanto na presença da personagem no palco", explica Lola, que espera que o público sinta esse amadurecimento.

Por fim, quando questionada sobre uma cena ou música que a toca particularmente, Lola não hesita em destacar a cena da patinação no gelo, onde Adrian começa a se abrir para uma conexão verdadeira com Rocky. "Aquela cena é muito especial para mim. É ali que Adrian começa a se permitir viver algo profundo e verdadeiro. Sempre me emociono", revela.