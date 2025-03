Edição brasileira do Woman Awards premia mulheres notáveis no mês da mulher

A premiação contará com seis categorias que homenageiam grandes nomes femininos da cultura brasileira.

A Categoria Rita Lee reconhecerá influenciadoras, profissionais do humor, moda e beleza. A Categoria Hebe Camargo premiará destaques da TV, jornalismo, streaming, cinema, rádio e podcast. Na Categoria Gal Costa, serão homenageadas compositoras, cantoras e produções de clipes musicais. A Categoria Clarice Lispector será dedicada a escritoras e artistas. Já a Categoria Mulheres que Inspiram contemplará executivas, diretoras, CEOs e líderes visionárias que fazem história. Por fim, a Categoria Mulheres que Fazem a Diferença reconhecerá empreendedoras e mulheres que atuam em projetos sociais. As inscrições estão abertas até dia 20 de março. À frente da iniciativa estão o produtor Guto Melo, criador de premiações como o Prêmio Jovem Brasileiro e o Digital Awards, e a empresária e apresentadora Vanessa Bellini, que comandará dois painéis temáticos sobre empreendedorismo feminino na abertura do evento.



"Estou muito feliz em conhecer mulheres que movimentam a cultura, a economia e, principalmente, inspiram outras mulheres. O Woman Awards valoriza a essência e o protagonismo feminino em diversas áreas", afirma Guto Melo, que celebra o apoio de marcas como TechFit, Care Up, Biarritz, Macadomo e Brand Conect. Vanessa Bellini, uma das organizadoras, reforça a missão do prêmio. "Minha intenção é que o Woman Awards inspire investimentos nas mulheres e promova sua ascensão no mercado de trabalho."

O evento faz parte da programação do Mês da Mulher e enfatiza a importância do reconhecimento e da valorização do talento feminino no Brasil.

SERVIÇO:

Woman Awards Brasil