Xuxa faz transplante capilar - Saiba tudo sobre o procedimento

Baltazar Sanabria Imagem: Divulgação

"No caso da Xuxa, com alopecia androgenética, que é um afinamento capilar geneticamente determinado, o transplante capilar é o mais recomendado. Ele vai garantir mais densidade e cobertura na parte frontal da cabeça, o que chamamos de área receptora", destaca Baltazar. O médico alerta também que, mesmo com o transplante, se o paciente tiver associada a Síndrome do Anágeno Curto (SAS), o comprimento infelizmente não vai mudar. Trata-se de uma doença capilar rara que afeta a fase de crescimento dos folículos capilares, resultando em cabelos mais curtos do que o normal.

O transplante capilar FUE (Follicular Unit Extraction, ou seja, a Extração de Unidades Foliculares) consiste em extrair e implantar folículos (cabelos da própria pessoa), fio a fio, sem deixar cicatrizes perceptíveis na área doadora e com naturalidade estética na área receptora. O procedimento é feito sob anestesia local, com um período mínimo de recuperação e sem necessidade de internação. É um trabalho bastante meticuloso e artesanal, que associa técnica e também visagismo, para garantir os melhores efeitos de volume e densidade.