Mathews Silva lança seu primeiro longa-metragem como diretor: 'Jasmine'

Por: Flávia Viana

Com 29 anos de idade, Mathews Silva dirige projetos que abordam temas que provocam debates, como conscientização e prevenção ao suicídio, homofobia e fanatismo. Seu trabalho de estreia cinematográfica em 2022 foi o curta-metragem "Passos", estrelado Gabi Lopes e Kayky Brito. A obra conquistou os títulos de Melhor Roteiro e Melhor Filme no Festival de Cinema de São Paulo e de Melhor Direção de Arte no Brazil New Visions. Incansável, o paulistano já está planejando novos projetos cinematográficos para breve:

"Tenho alguns projetos em desenvolvimento, entre eles um longa que vai misturar gêneros, como suspense, drama e faroeste, e trazer uma proposta bastante diferenciada para o público. Cada um terá sua própria identidade e desafios, mas todos irão manter o que mais me interessa no cinema: contar histórias que provoquem e emocionem."