João Carlos Martins - Um retorno triunfal ao Carnegie Hall

O concerto se inicia com a Suíte Orquestral nº 3 em Ré maior, de Bach, um marco do repertório sinfônico, seguida por trechos das Bachianas Brasileiras, de Heitor Villa-Lobos, evidenciando a influência duradoura do compositor alemão. Martins regerá a orquestra NOVUS, elogiada pela The New Yorker como "músicos especialistas e versáteis", antes de conduzir uma homenagem a compositores do século XX e contemporâneos que marcaram sua trajetória artística.

No grandioso final, o flautista e maestro Edson Beltrami - formado pelo Conservatório de Tatuí e Vencedor do Prêmio Eldorado de Música - assume a regência enquanto Martins, com suas luvas biônicas, retorna ao piano para uma performance inspiradora que redefine os limites da perseverança humana.

SERVIÇO

"Music Always Wins" com João Carlos Martins

Data: 09 de maio de 2025

Local: Carnegie Hall (57th Street and, 7th Ave, New York, NY 10019, Estados Unidos)

Ingressos à venda no site oficial do teatro.