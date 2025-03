Estreia de Wicked em São Paulo atrai multidão e consagra protagonistas

Após meses de expectativa e uma venda antecipada de 80 mil ingressos, Wicked - O Musical estreou no Teatro Renault sob aplausos calorosos do público. A produção, que retorna ao Brasil pela terceira vez, traz Myra Ruiz e Fabi Bang nos papéis principais de Elphaba e Glinda, além de um elenco talentoso que inclui Cleto Baccic, Karin Hils, Hipólyto, Arízio Magalhães, Luisa Bresser e Thadeu Torres. O espetáculo tem direção de Ronny Dutra e produção de Carlos Cavalcanti, do Instituto Artium de Cultura, em parceria com o Atelier de Cultura.

Musical Wicked Imagem: João Caldas/Divulgação

A nova temporada chega pouco tempo após o sucesso do filme Wicked, lançado em novembro de 2024, que contou com as vozes de Myra Ruiz e Fabi Bang na dublagem brasileira. O longa teve grande repercussão, recebendo dez indicações ao Oscar e vencendo em duas categorias. O impacto do filme impulsionou ainda mais o interesse pelo musical, consolidando sua relevância no cenário cultural.