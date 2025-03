Cristo Redentor foi o atrativo brasileiro mais buscado no exterior em 2024

Em ranking feito com dados da plataforma Similarweb, que mede o tráfego na internet, o Cristo é seguido pelas Cataratas do Iguaçu e pelo também carioca Pão de Açúcar. Na lista, aparecem quatro atrações do Rio de Janeiro - Maracanã e o Museu do Amanhã se juntam aos já citados.



Confira a lista:

Cristo Redentor - RJ com 175,7 mil buscas; Cataratas do Iguaçu - PR, com 50 mil buscas; Pão de Açúcar - RJ, com 43,9 mil buscas; Lençóis Maranhenses - MA, com 12,3 mil buscas Maracanã - RJ, com 12 mil buscas; Chapada Diamantina - BA, com 11,5 mil buscas; Parque Lage - RJ, com 6,9 mil buscas; Museu do Amanhã - RJ, com 6,3 mil buscas Pelourinho - BA, com 5,9 mil buscas; Avenida Paulista - SP, com 5 mil buscas

Para este ano, a tendência é que o Rio de Janeiro siga na lista dos mais procurados, aponta a Gerência de Inteligência de Dados da Embratur. No apanhado, a Agência aponta que as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, até mesmo por terem as maiores populações do país, seguem como líderes absolutos, aparecendo no topo de quase todas as listas de buscas e reservas.