Maurício Manieri confirma show especial de Dia dos Namorados

SERVIÇO

Classics Super Hits - Dia dos Namorados

Data: 11 de junho de 2025

Local: Vibra São Paulo

Endereço: Av. das Nações Unidas, 17955 - Vila Almeida, São Paulo

Horário: 21h

Ingressos:

Vendas online: Uhuu

Pontos de venda:

Bilheteria Vibra São Paulo • Sem incidência de Taxa de Serviço

Avenida das Nações Unidas 17955 • Vila Almeida • São Paulo - SP.

Horário de funcionamento bilheteria Vibra SP - Segunda-feira a Sexta-feira 12h as 15h e das 16h as 19h.

Sabados, domingos e feriados - FECHADO, salvo em dias de show com horário das 14h até o início do shows.



Bilheteria do Teatro Bradesco • Sem incidência de Taxa de Serviço

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso I Perdizes • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.



Bilheteria do Teatro Sabesp Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço

7º Piso do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h e segunda-feira bilheteria fechada.