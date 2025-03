Exposição 'Mulheres' homenageia artistas femininas

A artista visual Gaby Alves apresenta a exposição Mulheres na Estação Uruguaiana do Metrô Rio, no Rio de Janeiro. Com curadoria de Vera Simões, a mostra reúne 14 trabalhos de fotografia bordada e fica em cartaz até o dia 20 de abril.

Arte com a imagem de Rita Lee Imagem: Divulgação

O bordado, técnica tradicionalmente associada ao artesanato, ganha novos significados no trabalho de Gaby Alves. A artista começou sua trajetória na pintura, mas encontrou no bordado uma forma de expressão que combina imagem e textura. Seu trabalho destaca figuras femininas que marcaram a cultura brasileira, entre elas Fernanda Torres e Rita Lee.

Arte com a imagem de Fernanda Torres Imagem: Reprodução

Sobre a exposição, Gaby ressalta a intenção de retratar a força do feminino por meio das cores e das texturas. Suas obras exploram a presença e o impacto de mulheres que moldaram a sociedade, transformando cada ponto bordado em uma homenagem visual.