Daniel Jobim e Kell Smith apresentam o show "Tributo a Elis & Tom"

Daniel Jobim e Kell Smith Imagem: Reprodução

Quando Elis Regina e Tom Jobim decidiram se reunir em Los Angeles para gravar o álbum "Elis & Tom", nem mesmo eles, que já eram dois dos maiores artistas do Brasil, imaginavam o marco histórico deste trabalho. Considerado um divisor de águas na história da música brasileira, a união dos dois artistas.

A escolha de Daniel Jobim e Kell Smith para esta turnê-homenagem não foi à toa. Carregando no sobrenome a história de um dos maiores compositores, cantores, pianistas e violonistas da bossa nova e da MPB, Daniel Jobim é neto de Tom. Seguindo os passos do avô na carreira artística, Daniel é cantor, pianista e compositor, além de se dedicar a perpetuar a obra histórica criada por Tom. "Logo depois que nasci, o álbum "Elis & Tom" foi lançado e durante toda a minha vida presenciei de perto o quanto este trabalho transformou a música brasileira, conquistando novos fãs a cada geração, se tornando eterno. Essa também é a minha história, faz parte da minha vida e é um privilégio poder continuar cantando e tocando os corações das pessoas com as músicas do meu avô", explica Daniel.

Mesmo tendo nascido após a morte de Elis Regina, em 1982, a cantora Kell Smith, hoje com 32 anos, se apaixonou pelo legado deixado pela artista quando ainda era criança aos 12 anos de idade: "Assim que eu escutei o disco Falso Brilhante fui atravessada pela arte e vida de Elis Regina. E a partir daí, já completamente apaixonada, comecei a mergulhar no universo da Elis e através dela fui iniciando a minha mais linda viagem pela Música Brasileira. Tatuei no meu corpo uma homenagem a Elis pra não me esquecer onde tudo começou. E esse foi só o começo. Ela é mais do que minha maior influência, ela é meu primeiro amor", afirma a cantora e compositora. Kell Smith, que conquistou o seu espaço no cenário musical com canções de sucesso como "Era uma vez" e "Girassol", além de feats com grandes artistas, também já participou como convidada, interpretando e homenageado Elis em programas de TV.

"Ter cruzado o caminho do Daniel Jobim para essa turnê foi um presente de Deus. Já tínhamos nos encontrado algumas vezes. Mas em março de 2023, quando fui ao Rio para conversarmos sobre a ideia, senti que existia muita afinidade entre nós. Ele é um artista doce, sensível e ainda mais com um timbre de voz jobiniano. Vai ser incrível estar com ele no palco", revela a cantora.

SERVIÇO - São Paulo

Data: 21 de março, sexta-feira

Local: Blue Note São Paulo

Endereço: Av. Paulista, 2073 - Bela Vista

Informações: https://bluenotesp.com/shows