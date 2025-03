Novo musical chega a RJ e SP para celebrar o centenário da comunicação

O centenário dos Diários Associados, um dos maiores conglomerados de comunicação da América Latina, será celebrado com o musical "Chatô & os Diários Associados - 100 Anos de Paixão", que estreia em 28 de março no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. A peça aborda a trajetória profissional de Assis Chateaubriand, fundador do império midiático que transformou a imprensa brasileira. Após a temporada carioca, o musical, com texto de Fernando Moraes e Eduardo Bakr, e direção de Tadeu Aguiar, realiza apresentações em Brasília e Belo Horizonte, seguindo para São Paulo, onde faz temporada a partir de 27 de junho no Teatro Liberdade. As vendas para as temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo já estão abertas.

Elenco de "Chatô & os Diários Associados - 100 Anos de Paixão" Imagem: André Wanderley/Divulgação

O musical transita entre passado e presente para contar a trajetória de Assis Chateaubriand e seu impacto na comunicação brasileira, enquanto acompanha Fabiano, um jornalista desempregado que, ao encontrar a estátua de Chatô em Recife, é levado por ele a revisitar momentos icônicos da mídia nacional, como a criação de O Cruzeiro e a inauguração da TV Tupi, a primeira emissora de televisão do Brasil. Em paralelo, o relacionamento de Fabiano com Juliana, uma colega jornalista, se desenrola, explorando conflitos pessoais e profissionais que refletem os desafios do jornalismo contemporâneo. A trama mescla história, romance e música para destacar o legado cultural do comunicador.