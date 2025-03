"Isso é Samba": O maior encontro do samba em um festival inédito em SP

No dia 12 de abril (sábado), o Parque Villa Lobos, em São Paulo, será palco de um evento inédito, onde a grandiosidade do samba será celebrado em mais de 10 horas ininterruptas de música. Grandes nomes do gênero estarão juntos em um festival histórico: Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Leci Brandão, Marquinhos Sensação, Samba do Tatu, Pagode da 27, Thiago Bispo, Grupo Façanha e, para coroar essa grande festa, uma celebração especial dos 45 anos do Fundo de Quintal - com um reencontro inédito entre os ex-integrantes Sombrinha, Cleber Augusto e Ronaldinho.

Jorge Aragão, Diogo Nogueira e Leci Brandão Imagem: Reprodução

Além disso, o festival contará com um palco principal e uma roda de samba 360º no meio do público, proporcionando uma experiência imersiva e interativa.