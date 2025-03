Aninha Monteiro lança novo site

A Embaixadora do Turismo em Maceió, Aninha Monteiro, lança seu novo site nesta quarta-feira (19). O portal, acessível pelo endereço www.aninhamonteiro.com.br, marca mais um passo em sua trajetória profissional.

Aninha Monteiro Imagem: Divulgação

Aninha atua como colunista social desde 1996, iniciando no site nagandaia.com e passando por diversos portais de eventos de Maceió. Também participa de veículos como Maceio40graus, Alagoas24horas, Tribuna do Sertão, F5alagoas e Lithoral News. Na mídia impressa, colabora com o Jornal Tribuna Independente e o Jornal Arapiraca Alagoas.