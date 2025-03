Millennial Money: 5 setores do luxo que estão no radar dos Millennials

Por: Tamara Lorenzoni

Com um poder de compra estimado em US$ 2,5 trilhões globalmente, os millennials (termo usado para se referir às pessoas nascidas entre 1981 e 1996) representarão cerca de 40% do mercado global de luxo nesse ano (Bain & Company). Já um relatório da Boston Consulting Group (BCG) estima que essa geração responderá por 50% do consumo de bens de luxo pessoais até 2026. Veja 5 setores do luxo que estão no radar dos Millennials: