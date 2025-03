Instituto Nosso Olhar realiza ações pelo Dia Mundial da Síndrome de Down

Por: Patricia Alves

Em cinco anos, mais de 6 mil atendimentos foram oferecidos pela instituição, que visa transformar vidas de pessoas com deficiência e em vulnerabilidade social.

O Dia Mundial da Síndrome de Down é comemorado nesta sexta-feira, 21 de março. Para celebrar a data, o Instituto Nosso Olhar promoverá uma aula de música coletiva com cerca de 20 alunos, incluindo crianças com autismo, síndrome de Down e TDAH.