Ator Munir Kanaan dirige a peça "Dois Papas", em cartaz em São Paulo

Munir Kanaan Imagem: Divulgação

Com 45 anos de idade e 26 de carreira, o paulistano ganhou projeção nacional em 2017 ao atuar na prestigiada série "Dois irmãos", de Luiz Fernando Carvalho, na TV Globo. Para este ano, está prevista a estreia do segundo espetáculo teatral que leva a sua assinatura.

"Atuar em "Dois irmãos" foi um ponto de virada na minha vida. Eu já sonhava em trabalhar com o Luiz Fernando Carvalho. Fiz na série um personagem exatamente distante de mim. Era um cara boêmio, alcoólatra, poeta...isso me trouxe uma experiência na televisão que que eu até então não tinha e sinto saudades disso. Amo fazer teatro, mas quero fazer mais projetos na TV. Tenho paixão por estar em estúdio, fazer cenas noturnas. E hoje, fazendo um papalelo, sinto que dirigindo "Dois papas" eu trouxe algo do que aprendi observado o Luiz Fernando Carvalho. Me lembrou muito do meu processo como ator em "Dois irmãos" porque acho que algumas coisas que eu vi ali eu trouxe pra essa minha experiência na direção", diz Munir Kanaan, já planejando em dirigir novos projetos teatrais.

Fundador da Gengibre Multimídia - uma produtora teatral com 8 anos de existência no mercado, Munir Kanaan estreou em 2017 seu primeiro projeto autoral: o espetáculo "Hotel Mariana", indicado ao Prêmio Shell de Teatro. Em 2022, o paulistano estreou seu primeiro solo, a peça 'Horror Lavanda', que está em fase de adaptação para um longa-metragem, no qual ele também irá protagonizar e co-produzir:

"Acredito que a gente consiga rodar ele ainda no final do ano. Aliás, o "Horror lavanda" foi meu primeiro espetáculo solo. Foi uma experiência muito radical por não ter ninguém em cena comigo, por eu ter que ir controlando sozinho o tempo, trocando com a plateia... E quero fazer muitos outros solos."

Formado em artes cênicas e produção executiva de cinema, Munir Kanaan ainda tem em seu currículo de ator 16 espetáculos, como o sucesso "Dogville", e cinco filmes, como "Nome Próprio", de Murilo Salles, pelo qual foi indicado como Melhor Ator no Festival de Cinema de Gramado em 2008. Na TV, atuou nas novelas "Duas Caras" e "O Profeta", da Globo, foi protagonista da série "Os Figuras", do Multishow, e apresentou o programa "Futura Profissão", do Canal Futura.