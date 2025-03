A polêmica do visto do príncipe Harry: transparência ou privilégio? 

Mesmo casado com uma cidadã americana e pai de filhos americanos, Harry precisa de um visto para residir legalmente nos Estados Unidos. Após sua mudança para a Califórnia, especula-se que ele tenha obtido um visto de cônjuge, que normalmente oferece um caminho para a residência permanente. Caso tenha seguido esse percurso, após três anos de posse do green card, ele poderia solicitar a cidadania americana.

O problema surgiu quando ativistas conservadores e legisladores republicanos pressionaram o Departamento de Segurança Interna para investigar se Harry omitiu informações sobre seu histórico de drogas ao solicitar seu visto. A lei de imigração dos EUA exige que candidatos declarem o uso pregresso de substâncias ilegais, e uma omissão poderia ser considerada deturpação, levando à revogação do visto ou até mesmo à deportação. Contudo, se ele foi transparente e ainda assim recebeu aprovação, a polêmica se desloca para um possível tratamento diferenciado dado a figuras públicas.

O juiz federal Carl Nichols, nomeado por Donald Trump, determinou que três documentos serão divulgados até o dia 18 de março (terça-feira), com partes censuradas, enquanto um quarto permanecerá privado. Nichols havia recusado em setembro de 2024 a liberação total dos documentos, mas agora reconsiderou, afirmando que deseja revelar o máximo possível. A expectativa é que esses registros forneçam mais clareza sobre as decisões tomadas pelos funcionários da imigração e as implicações para a permanência de Harry nos EUA.

A investigação levanta uma questão maior: o princípio da igualdade perante a lei. Para alguns, trata-se de um caso claro de privilégio, com Harry possivelmente recebendo um tratamento especial. Para outros, é uma invasão de privacidade movida por interesses políticos. Independentemente do desfecho, a situação evidencia como figuras públicas não estão imunes ao escrutínio, especialmente quando suas histórias tocam em questões sociais e legais mais amplas.

Vale ressaltar que essa investigação não afeta diretamente os títulos de Harry, Meghan e seus filhos, pois esses são concedidos pela monarquia britânica e independem de cidadania. O resultado mais imediato de toda a polêmica é o constrangimento e a consternação para Harry e sua família. Há quem questione sobre implicações legais significativas, com a permanência de Harry colocada em xeque, mas Trump já declarou que não o expulsaria do país, porque "ele já tem problemas suficientes com sua esposa". Claro que, assim como Nichols, ele pode rever sua posição, mas, no final das contas, a controvérsia mantém Harry sob os holofotes e reforça as complexidades das leis de imigração e do privilégio no debate público.