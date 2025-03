Margarete von Waldeck: A Inspiração de Branca de Neve? 

Margarete von Waldeck Imagem: Reprodução

E Branca de Neve? O nome mais frequente que é citado é o de Margarete von Waldeck (ou Margaretha von Waldeck), uma jovem nobre alemã do século 16, cuja vida e morte misteriosa lembra à que os Irmãos Grimm usaram em seu conto.

Nascida por volta de 1533, provavelmente em Waldeck, uma pequena cidade no atual estado da Renânia do Norte-Vestfália, na Alemanha, a história de Margarete é cercada de mistério e tragédia, graças à sua morte precoce, em 15 de março de 1554 (há exatos 471 anos hoje), que pode ter sido causada por envenenamento. O motivo? Especula-se que ela teria sido morta por ordem de seu próprio pai ou de outros membros da nobreza para impedir um casamento que não era bem-visto pela corte. De acordo com algumas fontes, ela teria sido uma figura de destaque na corte e possivelmente envolvida em um relacionamento amoroso com Philipp II, o futuro Rei da Espanha, o que teria causado ciúmes e intrigas no meio da aristocracia.

A situação na corte era complicada, pois várias personalidades de alto escalão estavam lutando para se casar com Margaretha, mas em uma visita do príncipe espanhol, Felipe, filho de Carlos V, mudou tudo. Felipe, católico, se encantou com a jovem protestante e embora não exista registros de um noivado, há documentos que comprovem a ligação. Porém, com apenas 21 anos, a saúde de Margaretha declinou repentinamente quando ela estava na Bélgica e ela faleceu. Imediatamente houve suspeitas que tenha sido envenenada.

Um dos problemas que céticos levantam é que Katharina, a madrasta, nunca esteve entre os suspeitos, mesmo tendo ela mesma morrido apenas dois anos depois. Até onde se sabe, a relação das duas era saudável. Ainda assim, o escritor Eckhard Sander defende a tese de que Margheretha era a "Branca de Neve".

Em seu livro Schneewittchen: Märchen oder Wahrheit? (Branca de Neve: É um conto de fadas?) ele comenta que Filippo IV possuía várias minas de cobre na vila de Bergfreiheitonde, onde a maioria dos trabalhadores eram crianças (daí a teoria de que os Grimms eliminaram o trabalho infantil os trocando por anões). Bergfreiheit, hoje é um distrito de Bad Wildungen que se autodenomina Schneewittchendorf (vila da Branca de Neve).