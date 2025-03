Manoela e Marcela Fragali lançam série de guias de viagem

Na tarde desta segunda-feira (17), as irmãs Manoela e Marcela Fragali celebram, na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, o lançamento do guia "M. Guide - Punta Del Este".

Imagem: Divulgação

A obra é a primeira edição de uma coleção exclusiva de guias de viagem desenvolvida pela ÈME AGENCY, que apresenta, através de uma curadoria meticulosa, uma seleção extensa de recomendações que vão além das informações práticas, abrangendo também arte, bem-estar, cultura, moda e design nos destinos mais desejados do mundo.