Malu Mesquita participa de exposição no festival Foto em Pauta

Com curadoria de Renato Negrão e produção da casa cultural "O Jardim", a exposição contará com uma visita guiada no dia 29 de março, permitindo ao público uma imersão mais profunda nas obras e na visão dos artistas.

SERVIÇO:

Local: Sobrado Aimorés - Rua Direita, 159, Centro, Tiradentes, Minas Gerais

Abertura: 20 de março

Visita guiada: 29 de março, às 11h, com curador e fotógrafos