EDGE SUMMIT 2025 apresenta as novidades em inovação e negócios

A proposta é promover um dia de imersão completa, reunindo especialistas, executivos e profissionais de diferentes setores para debater o impacto das inovações no campo das tecnologias, comunicação, live marketing, games e branding.

O evento será dividido entre painéis, palestras, ativações e rodadas de networking. A programação do EDGE SUMMIT 2025 contará com a presença de renomados profissionais que trarão perspectivas exclusivas sobre as principais tendências globais. Entre os convidados confirmados estão: Maria Paula (atriz e Mestre em Saúde Mental - UnB), Marcelo Ribeiro (Coordenador de Eventos da Cidade de SP - SMTUR), Helô Santana, presidente executivas da AMPRO (Associação de Marketing Promocional), Luiz Gustavo Ribeiro (gerente de comunidades - Linkedln e Prof. Da ESPM, entre outros.

"A proposta do EDGE SUMMIT é conectar profissionais e empresas às ideias que estão moldando o futuro, traduzindo os principais debates e descobertas dos eventos internacionais para a realidade do nosso mercado. Nosso objetivo é oferecer um ambiente que estimule conexões estratégicas e ajude marcas a transformar tendências em oportunidades reais, explica Fernando Nunes, CEO da Holding BP, realizadora do evento.

SERVIÇO

Data: 20 de março de 2025

Local: AMCHAM São Paulo

Endereço: R. da Paz, 1431 - Chácara Santo Antônio

Inscrições: Sympla

