Dia Internacional da Felicidade: evento focado em bem-estar acontece em SP

No dia 20 de março de 2025, a cidade de São Paulo será sede do evento: "Dia Internacional da Felicidade: O que podemos aprender com essa data?". Em uma parceria feita entre o especialista em felicidade e bem-estar, Rodrigo de Aquino e a Prefeitura de São Paulo, o evento será realizado no Centro de Educação Ambiental (CEA) UMAPAZ, das 09h às 12h.

Imagem: Reprodução

A atividade oferecerá uma imersão para que os participantes possam entender, de forma simples e didática, como o Relatório da ONU pode contribuir para criar uma vida pessoal e coletiva com mais propósito, significado, bondade e felicidade. Da mesma forma, serão apresentados os insights de como os países mais felizes do mundo podem inspirar cidadãos, gestores, lideranças, na construção de comunidades com mais bem-estar.