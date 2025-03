Como eles se conheceram - Elvis Presley e Priscilla Beaulieu

Às 20 horas de uma noite de outubro, Currie e sua esposa buscaram Priscilla na pensão onde sua família morava e a levaram até a casa de três andares em Bad Neuheim, onde Elvis vivia com seu pai, Vernon, e sua avó, Minnie Mae Presley. Currie a apresentou a Elvis.

"Ele era ainda mais bonito do que nos filmes, mais jovem e tinha um ar frágil com seu corte de cabelo de soldado", relembrou Priscilla. "Vestia roupas simples, uma blusa vermelha e calça bege. Estava sentado de maneira descontraída, com uma perna sobre o braço de uma cadeira grande e estofada, com um cigarro na boca."

Ao descobrir que Priscilla ainda estava no ensino médio, Elvis se sentou ao piano e cantou Rags to Riches, Are You Lonesome Tonight? e End of the Rainbow, além de fazer uma imitação de Jerry Lee Lewis.

"Percebi que quanto menos interesse demonstrava, mais ele parecia cantar só para mim. Não conseguia acreditar que Elvis estivesse tentando me impressionar", relembrou Priscilla.

A avó de Elvis preparou sanduíches de bacon para o jantar, e ele conversou com Priscilla sobre sua carreira, confessando seu medo de que os fãs não o aceitassem quando retornasse aos Estados Unidos. Quando Currie avisou que era hora de partir, Elvis sugeriu casualmente que Priscilla voltasse outras vezes — algo que ela nunca esperava ouvir.

Alguns dias depois, Currie telefonou para dizer que Elvis queria vê-la novamente naquela noite. Após mais um jantar e momentos ao piano, Elvis a chamou para seu quarto para que pudessem conversar em particular. Ele confessou seus sentimentos, a abraçou e contou que sentia muita saudade de sua mãe, que havia falecido um ano antes, enquanto ele estava em treinamento.