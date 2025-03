D&D Shopping foi palco da abertura oficial da Design Weekend São Paulo

Um dos destaques deste ano é a exposição Olhares do Design. A mostra traz imagens da íris de 30 renomados profissionais das áreas de arquitetura, decoração e design de interiores, realizadas pela Arte na Íris, um projeto que combina arte e design de forma inovadora. A mostra fica exposta nos corredores do D&D Shopping de 10 a 16 de março.

Imagem: Fabio Zanzeri/Divulgação

Além disso, é possível conferir a mostra Brasil Design Talents, apresentando luminárias inéditas criadas com técnicas do artesanato brasileio, assinadas por alunos de arquitetura e design da Universidade Mackenzie. Esta exposição ocorre de 11 a 23 de março e acontece paralelamente à Design Week e faz parte de uma iniciativa maior, convidada por Marva Griffin, curadora do Salone Satellite, no Salão Internacional do Móvel de Milão.