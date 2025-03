O que a entrada da Louis Vuitton no setor de beleza significa?

Por: Tamara Lorenzoni

A Louis Vuitton anunciou sua entrada oficial no mercado da beleza com uma linha de maquiagem assinada por Pat McGrath, uma das maiores referências do setor.

Essa iniciativa resgata a relação histórica da maison com a beleza - a LV já comercializava pós compactos, pincéis e espelhos na década de 1920. Agora, com a expertise de McGrath, a marca busca estabelecer um novo patamar para o luxo na maquiagem, unindo tradição, inovação e desejo.