Flávio Venturini estreia nova turnê "Minha História"

Paralelamente, Flávio está gravando um novo álbum com participações especiais de grandes artistas da música brasileira, que será lançado junto com a turnê nacional. No repertório, estão sucessos como: Todo Azul do Mar, Noites com Sol, Nascente, Espanhola, Céu de Santo Amaro, e mais.

A turnê terá início em março de 2025, com as seguintes datas e locais confirmados:

Vivo Rio - Rio de Janeiro: 29/03

Tokyo Marine Hall - São Paulo: 13/04

Palácio das Artes - Belo Horizonte: 26/04